De drolletjes van De Backer, de leugens van De Gendt en de boterhammen van Benoot

Philippe Gilbert blies gisteren 35 kaarsjes uit. Hij gaf zichzelf een ontsnapping en de Prijs van de Strijdlust cadeau. 's Avonds kreeg hij het gezelschap van Maarten Vangramberen voor een babbel aan de tafel van Vive le Vélo.

"Of ik veel felicitaties heb gekregen van de andere renners vandaag? Niet echt. Ik zat na amper 100 meter al mee in de juiste ontspanning. Thomas Voeckler was ook mee en die kwam me feliciteren nadat hij had opgevangen van de toeschouwers dat het mijn verjaardag was."

Gilbert gaat in de Tour vol voor een tiende zege in een grote ronde. "Het zou mooi zijn. Het is mijn 20e grote ronde. Dat is redelijk veel. Ik doe het wel graag, maar het is niet gemakkelijk om een rit te winnen. Ik heb er nu 9. 10 zou heel mooi zijn voor iemand die geen sprinter of klimmer is."