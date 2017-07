Omdat er nog onduidelijkheid is over de sponsors en budgetten voor volgend seizoen, weet Marcel Kittel nog niet of hij ook volgend seizoen bij het team van Lefevere fietst. Vangramberen vroeg op de man af of Gilbert al weet of hij blijft.

"Ongeveer", was het antwoord. "We moeten nog met elkaar spreken. Ik mag nog niets zeggen." "Maar het ziet er goed uit", vulde Vangramberen aan. "Ja", klonk het veelzeggend.