Cavendish doet oproep: "Stop met bedreigingen en beledigingen op sociale media"

Sagan en Cavendish moesten gisteravond allebei de Tour verlaten: Sagan werd uitgesloten, omdat hij Cavendish in gevaar had gebracht bij een sprintmanoeuvre in Vittel. De Brit kwam zwaar ten val en brak zijn schouderblad.

Op Instagram gaf Cavendish een update van zijn situatie: "Ik mis de wedstrijd waarrond ik mijn carrière bouwde. Maar de koers gaat voort. Het is jammer wat er gisteren is gebeurd, maar dat is nu eenmaal koers, zeker bij chaotische sprintaankomsten."

"Weet dat er tussen Peter en mij niets blijft hangen. We zijn vrienden. Hij kwam zich excuseren na de rit en belde me 's avonds op. Dat toont de man die hij is, hij is uit het juiste hout gesneden. Hij is een geweldige wereldkampioen en geweldig voor de sport."

"Ik denk dat we allebei gemist zullen worden in de Ronde van Frankrijk."