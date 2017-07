Jarige Gilbert: "Prijs van de strijdlust is een mooi geschenk"

In tegenstelling tot in Longwy twee dagen geleden kon Gilbert zich vandaag dus wél tonen. "Vandaag voelde ik me goed, dus wilde ik graag iets proberen. Spijtig dat ik mijn aanval niet kon afronden met ritwinst, maar er komen nog kansen in deze Tour. Hopelijk kan ik er daar eentje van grijpen."

De dagzege werd het dus niet, maar de jury beloonde Gilbert met de prijs van de strijdlust. "Dat doet altijd plezier natuurlijk. Enfin, ik heb me geamuseerd vandaag. Altijd leuk om zo je verjaardag te kunnen vieren."