Favorieten gaan voor het eerst in de clinch: "Goede eerste test"

Chris Froome snoepte vandaag de gele trui af van zijn kompaan Geraint Thomas. "Het voelt goed om weer in het geel te zitten, ook al weet ik dat de strijd nog maar pas begint. Als team staan we er ook goed voor, nu we de eerste twee plaatsen in het klassement bekleden. Dat geeft vertrouwen en zorgt ervoor dat we nu op twee paarden kunnen wedden", aldus een vastberaden Froome.

Vooral de sterke teamprestatie van Sky viel op, ook al pinden ze zich misschien wel iets te nadrukkelijk vast op Richie Porte. "Het enige minpuntje is dat we vandaag Aru te veel ruimte hebben gegeven. Hij toonde zijn goede vorm al tijdens de Dauphiné Libéré en bevestigde die vandaag."