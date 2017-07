BMC-ploegleider Piva: "De druk ligt nu bij Sky"

De ritzege ging uiteindelijk naar de Italiaan Fabio Aru. "We hebben Porte in perfecte positie gebracht, maar Froome zat hem steeds op de huid. Voor Martin en Aru had hij minder oog, zij kregen duidelijk meer vrijheid. Aru was vandaag supersterk en maakte daar ook gebruik van."

Het BMC-plan heeft vandaag niet gewerkt, maar daar laat Piva zich niet door ontmoedigen. "La Planche des Belles Filles was een eerste test. Richie is goed, en de Tour is nog lang. Nu Froome in het geel zit, moet Sky gaan controleren. De druk ligt nu dus bij hen", besloot Piva.