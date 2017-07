Wellens over BMC-strategie: "Misschien willen ze Froome naar elke persbabbel laten gaan"

Tiesj Benoot en ik waren goed vooraan begonnen, maar het echte klimmerstempo was wat te hoog.

Tiesj Benoot en ik waren goed vooraan begonnen, maar het echte klimmerstempo was wat te hoog.

"Waarom ze zo hard reden? Misschien wilden ze Froome nu al het geel geven. Dan moet hij naar elke persconferentie gaan en dat kost extra energie", zoekt Tim Wellens naar een verklaring.

Wellens had zelf zijn zinnen gezet op deze rit, maar geraakte niet in de kopgroep. "Ik had met Sky gepraat en zij zouden niet rijden. Philippe Gilbert zei dan weer dat enkel FDJ zou rijden."

"Maar FDJ zat mee voorin. Ik vond het dus superjammer dat ik niet mee was. Thomas De Gendt (ploegmakker van Wellens) was wel mee, maar misschien heeft hij een beetje te hard gereden in de tussenstukken."

Hoe verliep de slotklim? "Tiesj Benoot en ik waren goed vooraan begonnen, maar het echte klimmerstempo was wat te hoog. Misschien is er iets mogelijk, maar dan hebben we heel veel geluk nodig."