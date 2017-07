Bakelants over strijdlust: "Misschien hebben de podiummissen mogen stemmen"

3 Belgen sierden vandaag de ontsnapping van de dag. Thomas De Gendt moest al even voor de finale lossen, maar Bakelants en Gilbert streden nog tot het bittere einde. Op 4 kilometer van het einde werden ook zij gegrepen door Froome en co.

"We hadden een goed groepje. Het draaide aardig rond voorin, maar uiteindelijk mocht het niet baten", aldus Bakelants.

"Het viel een beetje stil in de vallei. Toen we daar onze voorsprong onder de 3 minuten zagen zakken, wist ik dat we het moeilijk zouden krijgen. Ach, ik had me geen illusies gemaakt over de ritwinst. Het peloton met de favorieten kwam te snel opzetten."