Scherpe Keisse: "Sagan flirt al een tijdje met het toelaatbare"

"Wat een vuile actie van Sagan!", schreef Iljo Keisse gisteren kort na de tumultueuze sprint in Vittel op Twitter. Staat hij 24 uur later nog altijd achter die uitspraak?

"Absoluut. Dat was mijn eerste reactie, heel snel na de sprint. Daarna heb ik de beelden nog ontelbare keren gezien en ik blijf er bij dat het een heel vuile actie was die bestraft moest worden", zegt Keisse in Sporza Tour op Radio 1.

"Of Sagan het doelbewust heeft gedaan? Hij doet sowieso de deur dicht. Als Cavendish niet gevallen was, dan zou het zoals altijd weggelachen zijn. Sagan die iets uithaalt, dat wordt meestal weggelachen omdat hij stuurvaardig is en veel kan met een fiets."

"Maar de val van Cavendish verandert de zaak en de elleboog toont wat hij eigenlijk van plan was: niet Cavendish laten vallen, maar wel de renner die met snelheid opkwam niet doorlaten. Als er geen plaats is, dan gebeurt wat gisteren is gebeurd."