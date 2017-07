Degenkolb blijft op de vlakte: "Ik ben nu vooral met mezelf bezig"

John Degenkolb had naar eigen zeggen geen al te slechte nacht achter de rug. "Ik hoop dat de start niet te snel gaat en dat ik in het peloton kan aanklampen", vertelde de Duitser vanochtend bij de start.

Degenkolb zat gevangen achter Cavendish en Sagan en kon een zware crash niet vermijden. Wat vindt hij van de sanctie voor de wereldkampioen?

"Ik bevind me niet in de positie om daar een uitspraak over te doen. Ik houd mijn mening voor mezelf."

"Dat er twee concurrenten voor de sprints weg zijn? Momenteel ben ik meer met mezelf bezig dan met de rest. Ik moet vandaag overleven en hopen dat de Tour verder kan."