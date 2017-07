Belgische topadvocaat: "Jury neemt 2 beslissingen over Sagan: is dat juridisch wel in orde?"

"Dat denk ik wel", zegt Johnny Maeschalck. "Zeker als we vaststellen dat Sagan zijn stuur niet loslaat en dat is niet onbelangrijk. We zien dat de valbeweging van Cavendish al is ingezet op het moment van de elleboog."

"Men zegt dat Sagan van zijn lijn afwijkt. Maar ik stel een vraag: moet je niet sowieso van je lijn afwijken als je vanuit zijn slipstream een collega probeert te remonteren?"

"Ik durf me niet uit te spreken over de beslissing, maar het is verbazend dat een instantie een beslissing neemt (Sagan werd eerst teruggezet in de uitslag en verloor een pak punten voor de groene trui, red) en een uurtje later een tweede beslissing. Dezelfde jury neemt in enkele uren twee verschillende beslissingen: is dat juridisch wel allemaal oké?"