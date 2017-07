Steels: "Vooral die elleboogbeweging doet Sagan de das om"

Tom Steels heeft vooral een probleem met de elleboogbeweging die Peter Sagan maakte. "Zonder die elleboogstaat kan ik alle bewegingen die de renners maakten heel goed begrijpen", zegt ervaringsdeskundige Steels. "Maar het is die elleboogbeweging die Sagan de das heeft omgedaan."

"Op 2 kilometer van de streep zat hij er trouwens ook al tussen. Dat zal zeker een rol gespeeld hebben in de beslissing van de jury. In de Tour wordt alles ook uitvergroot. Dan moet je al eens een voorbeeld durven te stellen en voor een schokgolf zorgen."

"De uitsluiting is niet volledig onterecht, maar Sagan terugzetten naar de laatste plaats en hem punten afnemen, had ook gekund. Dat is de hardheid van de Tour. Als Cavendish niet valt, zit Sagan nu nog in de koers."

"Bouhanni viel ook bijna door de beweging van Démare. Die is ook door het oog van de naald gekropen. De druk op de sprinters in de Tour is gewoon zo enorm groot dat je soms rare dingen ziet. De kunst is om kalm te blijven en gewoon te doen wat je anders moet doen."