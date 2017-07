Was de beroepsprocedure van Bora-Hansgrohe zinvol of niet?

De wedstrijdcommissaris die voor de koers uitrijdt, rijdt op 10 kilometer van de finish door naar de aankomstplaats, waar hij de beelden van de slotfase van de wedstrijd bekijkt. Als er iets onderzocht moet worden, roept hij de voorzitter van de jury en de andere leden samen.

Volgens de UCI werd het incident met Peter Sagan gisteren gecatalogeerd als een wedstrijdfeit. Aangezien het om een wedstrijdfeit gaat, is er geen klacht (van een derde) nodig om over te gaan tot een onderzoek. Een klacht van bijvoorbeeld de ploeg van Mark Cavendish was dus niet nodig om over te gaan tot een sanctie.

Op een wedstrijdfeit staat een boete van 200 Zwitserse frank en er is geen beroepsprocedure mogelijk. Vergelijk het met een wagen die door een rood licht rijdt: als een agent die overtreding vaststelt, is een boete het logische gevolg en is er geen beroep mogelijk. Het protest van Bora-Hansgrohe kon dus niets aan de uitsluiting veranderen.