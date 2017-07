"Als je sprinter bent, kan je twee dingen doen: dreigen of kwakken"

Na de vierde rit is de Ronde van Frankrijk met Sagan en Cavendish alweer twee smaakmakers kwijt. "Dit is een aderlating voor de Tour, maar het UCI-reglement wordt toegepast. Ik kan me wel voorstellen dat Philippe Mariën en zijn entourage een slapeloze nacht gehad hebben. Het is een heel zware beslissing, want op sprintgebied is de Tour eigenlijk onthoofd."

"Stel je eens voor dat ze Froome naar huis hadden gestuurd nadat hij het op een lopen zette op de Mont Ventoux, want dat mag ook niet. Dat was een ander geval. Wat gisteren gebeurd is met Sagan was wel een terechte beslissing."