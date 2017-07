Karl met de pet voelt zich aangesproken door de koerscommissaris

Allan Peiper won in zijn jonge jaren zelf een ploegentijdrit in de Tour en een rit in de Giro. Die successen heeft hij deels te danken aan de Planckaerts, zijn tweede familie.

"In 1977 belandde ik in België. Ik woonde een paar maanden in Gent bij de clochards, maar dan ben ik opgenomen in de familie Planckaert. Ik was de vierde zoon van de Planckaerts."

In een schitterende archiefreportage is te zien hoe Peiper en Eddy Planckaert hetzelfde bed delen. "Het was ongelooflijk, slechter dan een hok", beschrijft Planckaert de levensomstandigheden van Peiper voor hij zijn intrek nam bij de Planckaerts.