Team van Sagan tekent protest aan tegen diskwalificatie

Peter Sagan werd gisteren uit de Tour gezet. Volgens de wedstrijdjury was een elleboogbeweging van de wereldkampioen de oorzaak van de valpartij in volle sprint, waarbij Mark Cavendish een gebroken schouder opliep. Sagan werd aanvankelijk gedeklasseerd, later volgde zijn officiële uitsluiting.

Tegen die diskwalificatie heeft Bora gisteravond laat protest aangetekend. "Peter Sagan werd gediskwalificeerd op basis van artikel 2.1.040/ 10.2.2 (onregelmatig sprinten). De ploeg gaat niet akkoord met deze beslissing en tekent er officieel protest tegen aan", luidt het.

Bora betwist dat Sagan de val van Cavendish veroorzaakt heeft. ""Peter bleef op zijn lijn en kon Cavendish niet zien aan zijn rechterzijde. De ploeg vraagt dat het resultaat van Peter Sagan in rit 4 opnieuw wordt opgenomen in de uitslag."