Cavendish: "Ik was verbaasd door z'n elleboog"

Mark Cavendish kwam in de Tour ten val tijdens een duel met Peter Sagan. "Ik was verbaasd door z'n elleboog. Daarover wil ik met hem praten", reageerde de snelle Brit.

"Wat de diskwalificatie betreft: dat is iets voor de jury. De jury moet doen wat ze moet doen."

Na de koers wachtte Sagan Cavendish op om zich te excuseren. "Ik was heel dankbaar dat Peter na de finish naar me toe kwam. Ik heb een goede band met Peter", vertelt Cavendish. "Met de beweging naar rechts ben ik niet blij, maar dat is koers."