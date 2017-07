Michel Wuyts: "Cavendish kwam al ten val voor de elleboog"

"Het verdict is loodzwaar", vindt Michel Wuyts. "Het verdict heeft ook bijzonder zware gevolgen voor de Tour. De grootste smaakmaker is weg. Dat mag de uitspraak niet beïnvloeden. Het is er wel een rechtstreeks gevolg van."

"Met de eerste beslissing kon ik vrede nemen. 80 punten verliezen in het klassement voor de groene trui zette hem al voor een groot probleem. Ruim een uur later volgde een nieuw verdict."

"Ik vraag me af wat er ondertussen gebeurd is. Wie heeft druk uitgeoefend op de jury? Is de jury autonoom gaan beslissen? Heeft de jury de beslissing herzien onder druk van het team van Mark Cavendish?"

"Of zijn er nog andere instanties tussenbeide gekomen? Is de inrichtende macht, met name Tourorganisator ASO, tussenbeide gekomen? Dat vraag ik me af."

"Het is ongezien en ongehoord vind ik dat een beslissing in daadkracht verhoogd wordt. Dat heb ik nog niet meegemaakt. Weg uit de Tour."