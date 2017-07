Sagan schuilt in hotel: "Geven morgen bij de start pas een reactie"

Arnaud Démare won de vierde etappe, maar het Tour-nieuws van de dag was de uitsluiting van wereldkampioen Sagan. Heel wat journalisten trokken dan ook naar het hotel waar de ploeg van Sagan verbleef in de hoop een glimp van hem op te vangen.

Dat lukte niet. Er kwam alleen een korte reactie van de ploeg. "We hebben net als iedereen de uitslag van de dag gekregen en te horen gekregen dat Sagan uitgesloten werd."

"Maar verder hebben we van de UCI nog geen uitleg gekregen. We weten niet waarom de jury deze beslissing genomen heeft en kunnen dus verder nog geen commentaar geven. Onze sportief directeur zal nu naar de jury gaan om uit te zoeken wat er precies gebeurd is."

"Morgen voor de start zullen we dan met een verklaring komen. Of Sagan daar ook zal zijn? Geen idee. Of hij er nu nog is? Ja."