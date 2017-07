Degenkolb deelt in de klappen: "Morgen sta ik wel aan de start"

Degenkolb was een van de vele slachtoffers in Vittel. Degenkolb was een van de vele slachtoffers in Vittel.

De tumultueuze eindsprint in Vittel eiste vandaag vele slachtoffers. Een van hen was John Degenkolb, die in volle spurt over Mark Cavendish viel. De Duitser likt zijn wonden: "Gelukkig heb ik niks gebroken. Hopelijk betekent dit niet het einde van mijn Tour."