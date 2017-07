Reacties op uitsluiting Sagan: van "goed voorbeeld" tot "belachelijke beslissing"

The TDF need riders like Sagan .. and Yes he made a fault and a mistake and he must be punished #butoutthetour ???? https://t.co/4qKd1psYag — Nico Mattan (@NicoMattan) 4 juli 2017

Eerst terugzetten naar laatste plek, daarna alsnog naar huis. Geen woord over Demare. De jury doet ook maar wat. #sagan — Thijs Zonneveld (@thijszonneveld) July 4, 2017

I DON'T agree with the expulsion of @petosagan from @LeTour. DQ on the stage ok, but kicked off the Tour!?! NO. — Robbie McEwen (@mcewenrobbie) July 4, 2017

Jokingly said to @petosagan that I would beat him today. He replied 'only if I crash'. Didn't see that coming though🙈 #TDF2017 — Dan Martin (@DanMartin86) July 4, 2017

Sending Sagan home was a bad decision. It was unintentional. You often use your elbows to give yourself space to avoid crashing yourself. — Baden Cooke (@badencooke) July 4, 2017

Dan hebben ze het over een saaie etappe in de tour vandaag. De meest spraakmakende renner wordt eruit gezet. Kan allemaal... — Thomas Dekker (@thomasdekker) July 4, 2017

Desde mi opinión hoy el @LeTour los jueces han cumplido ejemplarmente.

lo primero es que esto no vuelva a suceder y ayudará mucho a futuro. — Iván gutierrez (@Ivangutipal) July 4, 2017

Me parece desproporcionada la expulsión de Sagan de la carrera, grave error si, pero con su expulsión el ciclismo pierde.Cosas peores se ven — Luis Ángel Maté (@luisangelmate) July 4, 2017

"Pierde" el ciclismo ...GANA la educación y respeto ..algun tenía que ser el primer día! https://t.co/McSZIic1sz — Jose Antonio Hermida (@Josehermida) 4 juli 2017

Nou, hierover zal nog heeeeeel lang nagepraat worden. #saganuittour — christophe vandegoor (@chrisvandegoor) July 4, 2017

IMO, Sagan's expulsion the Tour de France is harsh. Yes people have gone for less, but also a lot, lot more. #tdf17 — Sophie Smith (@SophieSmith86) July 4, 2017

Well, they've change the points system to make things harder for Sagan. Didn't bother him. Maybe this year they finally got him #IcallBS — Brian Vandborg (@bvandborg) July 4, 2017

Peter Sagan disqualified. The Tour always provides drama. I dont even know myself what to say or what my opinion is on the whole situation. — Jens Voigt (@thejensie) July 4, 2017

Ik weet het niet hoor.... https://t.co/89Ptx73GUr — Johnny Hoogerland (@zeeuwseleeuw) July 4, 2017