Sagan uit de Tour gezet na elleboog aan Cavendish: "Dit was zware fout"

Het was geen makkelijke beslissing. We weten over wie we spreken. Maar het gaat niet over de persoon, maar over de daad.

Het was geen makkelijke beslissing. We weten over wie we spreken. Maar het gaat niet over de persoon, maar over de daad.

Maar na bestudering van artikel 12.104 van het UCI-reglement werd de straf aangepast. "We hebben beslist om Peter Sagan uit de Tour te zetten", zei de Belgische koerscommissaris Philippe Mariën op een druk bijgewoonde persconferentie.

"Hij heeft een zware fout gemaakt", verduidelijkte Mariën nadien voor de Sporza-microfoon. "We hebben er zeer lang over gediscussieerd. Bij zware feiten kan de jury beslissen om een renner uit de koers te halen en deze vonden we zwaar genoeg."

"Het was geen makkelijke beslissing. We weten over wie we spreken. Maar het gaat niet over de persoon, maar over de daad. Die lijkt me zeer opzettelijk, het lijkt bijna op slaan."

"Hiermee hebben we ook bepaald waar de grens ligt in de sprint in deze Tour. Of het nu over Sagan of Cavendish of Jan met de Pet uit Diksmuide gaat. We proberen het reglement zo consequent mogelijk toe te passen."