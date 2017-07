Eenzame vluchter Van Keirsbulck: "Ik heb naar mémé en pépé kunnen zwaaien"

Wanty-Groupe Gobert fietste zich ook vandaag in de kijker. Guillaume Van Keirsbulck begon al vroeg in de rit aan een ongezien huzarenstukje, waarbij hij 190 km alleen op kop reed. "Ik sprong weg, maar toen ik omkeek zag ik niemand meegaan. Toen moest ik toch even slikken."