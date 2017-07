Klasse: gehavende Cavendish feliciteert eerst nog Van Keirsbulck

VRT ???media.video.type.mz_vod??? Zwaar gehavende Cavendish neemt de tijd om Van Keirsbulck te feliciteren Zwaar gehavende Cavendish neemt de tijd om Van Keirsbulck te feliciteren

Mark Cavendish moest aan de finish in Vittel zijn wonden likken na een zware smak in de sprint. Maar de Brit, die naar het ziekenhuis werd afgevoerd, vond in zijn ellende wel nog de tijd om Guillaume Van Keirsbulck te feliciteren. Van Keirsbulck, een ex-ploegmaat van Cavendish bij Quick-Step, kreeg vandaag de prijs voor de strijdlust.