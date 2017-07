Démare: "Hier droom ik al van sinds ik prof ben"

Arnaud Démare geldt al een paar jaar als een van de snelste renners in het peloton, maar in de Tour lukte het voorlopig nog niet. "Mijn debuut in 2014 was niet gemakkelijk", herinnert de Franse kampioen zich.

"Dat het nu uiteindelijk toch eens lukt, is ongelooflijk. Hier heb ik geen woorden voor."

"De hele ploeg heeft heel hard gewerkt. Gelukkig had ik ook de benen om het af te maken."

"Ik heb hier hard voor gewerkt en al dat labeur is vandaag beloond. Nu het 1 keer gelukt is, ben ik ervan overtuigd dat het nog eens kan."