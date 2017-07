Sagan bestraft voor elleboog aan Cavendish: "Ik wist niet dat Mark achter me zat"

"In mijn hele leven heb ik nog nooit zoiets gezien in de laatste 500 meter van een sprint", briest Hammond. "Als je het mij vraagt moet hij gestraft worden. Uit de Tour gezet worden? Dat is mijn beslissing niet."

Cavendish zelf neemt het allemaal verrassend kalm op. "Hij denkt nu al aan de volgende dag. Dat zijn renners. Ze vallen tegen 60 km/u tegen de grond, staan weer op en gaan gewoon voort."

Collega Jean-Pierre Heynderickx vindt de straf voor Sagan - 30 seconden straftijd en een 115e plaats in de daguitslag - "een zwakke sanctie". "Want het was toch frappant wat er gebeurd is."