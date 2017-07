Andy Schleck: "Heb 3 tv's in mijn fietsenwinkel, zodat ik 3 koersen tegelijkertijd kan volgen"

Andy Schleck weet dus nog wat er leeft in de koers. Hoe schat hij de waardeverhoudingen in deze Tour? "Ik had eigenlijk op Valverde getipt. Ik heb hem nog nooit zo sterk gezien als dit jaar. Het parcours was ook geknipt voor hem. Maar hij is er niet meer bij."

"Wie kan Froome dan wel verslaan? Astana heeft een sterk blok met Aru en Fuglsang. Porte is wellicht een té grote favoriet om veel ruimte te krijgen in de bergen."