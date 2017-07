Werkpaard Vermote: "Hele dag labeur, maar dankbaar als het werk wordt afgemaakt"

We willen de vluchters een hele dag onder druk zetten, zodat we ze in de finale zeker kunnen inrekenen

"Ik heb verschillende taken. Eerst moet ik kijken of het wel een goeie vlucht is die vertrekt. Zitten er niet te veel sprintersploegen mee? Is het geen te grote groep? Dat moet ik in de gaten houden."

"Daarna moet je aanvoelen of ze vooraan niet opzettelijk te traag aan het rijden zijn om dan in de finale te versnellen. We willen de vluchters een hele dag onder druk zetten, zodat we ze in de finale zeker kunnen inrekenen."

Dat betekent voor Vermote dat hij dagelijks zo'n 150 kilometer aan de kop van het peloton mag sleuren. "Gisteren voelde ik in het in de finale al. Maar het is leuk als je werk dan uiteindelijk wordt afgemaakt. Marcel (Kittel) is een dankbare kopman."