"Mijn vriendin? Juist, zij is ook een Waalse, dat was ik vergeten"

Gisteren reden de renners voor een groot deel door Wallonië en dat was voor Tim Wellens toch bijzonder. "Ik ben eigenlijk een halve Waal, want mijn moeder is een Waalse. Mijn voorlaatste adres was ook in Wallonië en ik heb ook een bouwgrond in Hoei", vertelt de renner van Lotto-Soudal.

"In theorie heb ik eigenlijk meer te maken met Wallonië dan met Vlaanderen. En mijn vriendin? Juist, zij is ook een Waalse. Dat was ik al vergeten (lacht)."