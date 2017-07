Tour van Backaert: "Tim Matthys supportert nu voor mij, ik voor KV Mechelen"

De tweede rit in lijn was een hoogvlieger voor Frederik Backaert. De 27-jarige renner reed 160 kilometer in de spits van de Tour. "Ik ben redelijk "naar de kloten"", vertelde Frederik Backaert gisteravond op de massagetafel.

"Ik had er de slechtste dag uitgepikt. Die wind waaide in ons nadeel. We reden de hele dag tegen de wind in. Ik wist dat we het niet gingen uitzingen tot aan de finish, maar in zulke ritten hebben wij één doel: in beeld rijden. Dat is gelukt. Onderweg heb ik wat zakgeld meegegraaid. Die sprint (video) leverde me 1.000 euro op."

"Voor de Tour wou ik meegaan in een ontsnapping. Dat is me gelukt. Nu wil ik de Ronde van Frankrijk uitrijden. Dan is mijn Tour geslaagd."