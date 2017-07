Gilbert zit 2 uur lang bij dopingcontroleurs: "Sympathieke babbel gehad"

Geen Marcel Kittel te bespeuren vandaag, voor hem was de pittige slotfase niet weggelegd. Alle ogen in Longwy dus op Philippe Gilbert, die teleurstelde met een magere 22e plaats.

"Ik schoot te kort vandaag. Samen met Daniel Martin zat ik voorin, maar toen hij in de laatste bocht versnelde zat ik op mijn tandvlees. Spijtig, want vandaag was een mooie kans om me te laten zien", reageerde Gilbert.

Een licht ontgoochelde Gilbert moest na de rit bij de dopingcontrole passeren. Uiteindelijk duurde het meer dan twee uur vooraleer hij er buiten was. "Sorry, journalisten, dat jullie zo lang moesten wachten. Ik denk dat ik te weinig gedronken heb vandaag. Ofwel kwam het door mijn late plaspauze."

"Ach, ik heb me niet verveeld. Ik had een sympathieke babbel met de dopingcontroleurs. Mijn avond ziet er nu wel wat anders uit dan verwacht. Later eten, latere massage, en minder tijd om te recupereren", aldus Gilbert.