Sagan: "Misrekende me en schoot uit pedaal. Ik dacht: wat doe ik toch vandaag?"

"Of ik last had van de druk? Nee, dat is een woord dat ik niet ken", is de eerste reactie van een goedgeluimde Sagan na zijn overwinning in Longwy.

"Ik wil vooral mijn ploegmaats bedanken. Zij hebben vandaag bergen werk verzet. Het was geen makkelijke dag. We voelden dat er veel stress in het peloton zat, zeker in het laatste technische deel van de rit. Maar Bora-Hansgrohe stond er vandaag."