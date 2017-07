Richie is groot genoeg om zijn eigen plan te trekken vandaag

Richie is groot genoeg om zijn eigen plan te trekken vandaag

"Vlak voor de Ronde van Luxemburg heb ik de finish al eens verkend. Het is een finale die me moet liggen. Ik heb er heel veel vertrouwen in."

"Ik heb nog het meeste vrees voor het zoeken naar de goeie positie. 100 man wil aan de voet van de klim bij de eerste 10 zitten. Dat is niet altijd plezant. En daarna zullen de benen wel bepalen hoe ver ik kom."

"Ik mag in ieder geval mijn goesting doen. Richie (Porte) is groot genoeg om zijn eigen plan eens te trekken vandaag."