Renner die 102 talen spreekt, Kittel drinkt graag La Chouffe en Walter "Iljo" Planckaert

Taylor Phinney reed in de etappe naar Luik naar de bolletjestrui. Het Amerikaanse buitenbeetje is een opmerkelijke figuur in het peloton. Hij houdt van mode en is een kunstenaar. "Ik vind zijn werk fantastisch", zegt Matthias M.R. Declercq. Renaat Schotte haalde Phinney voor de camera en liet hem op een zeer rustige en charismatische manier over zijn schilderkunsten vertellen.