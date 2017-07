Ullrich als toeschouwer aan de kant van de weg: "Sommige media blijven zeuren"

Sindsdien is Ullrich voor menigeen persona non grata. Het heette dat hij niet welkom was bij de Tour-start in Düsseldorf. Daar wilde de NOS wel eens het fijne van weten.

De Nederlanders vonden de 43-jarige Duitser zondag in een autohandel in Korschenbroich, een kleine gemeente op een halfuur van Düsseldorf.

"Het gaat heel goed met mij. Ik geniet van het leven. Ik woon sinds een jaar met mijn gezin op Mallorca. Af en toe kruip ik nog eens op mijn fiets. Ik heb nu vooral veel tijd voor mijn kinderen, dat vind ik heel belangrijk. Ik ben een familieman."

"Dat ik niet gewenst was bij de start van de Tour in Düsseldorf? Dat klopt niet. Ik ben wél uitgenodigd, maar ik heb de invitatie zelf geweigerd, omdat ik bij de verjaardag van mijn dochter wilde zijn."

"En nu sta ik hier in Korschenbroich. Hier is minder gedoe dan in Düsseldorf. Ik houd ook niet zo van een hype rond 1 persoon. Daarom ben ik aan de kant van de weg komen staan. Het is de eerste keer sinds mijn afscheid dat ik in de Tour ben."