LeMond: "Tijdritpak Sky had enkel placebo-effect"

Vanwaar dan de dominantie van Sky in de tijdrit? "Ze zijn gemotiveerd. De Tour is voor hen dé wedstrijd van het jaar."

Froome zette Porte al flink op achterstand in de chronoproef, terwijl de Australiër vorige maand in de Dauphiné nog stukken sneller was. "Het leek wel of Porte de bochten traag aansneed", zag LeMond.

Gisteren was Froome het slachtoffer van de grote val in het peloton. "Hij zat vooraan en kon niet veel doen. De opgehouden renners hadden wel geluk dat het peloton vertraagde."