Het wielerenigma van Nederland: zwijgende Jan Raas na 15 weer in de koers

"Jan Raas heeft 10 etappes gewonnen in de Ronde van Frankrijk. Hij was een grote man in het wielrennen en is nog ploegleider geweest bij Rabobank, waar hij in 2003 op een zijspoor geraakt is."

"Op dat moment heeft hij ervoor gekozen om zich terug te trekken uit de openbaarheid. Maar nu was hij er weer."

Jan Janssen zat aan tafel bij De Graaff en stelde zich hardop vragen bij de attitude van Raas. "Ik vind dit heel apart. Deze man is de laatste 15 jaar niet meer gespot, alleen in een café bij hem in de buurt. Hij leek van de aardbodem verdwenen", zei de Tour-winnaar van 1968.

"Ik zou graag de reden weten waarom Raas zich van het wielrennen distantieert. Ik denk dat er bij het afscheid van Rabobank iets gebeurd is, waardoor hij gezegd heeft: tot hier en niet verder."