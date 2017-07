Lefevere: "Toekomst van ploeg? Daar kan ik nu niet op antwoorden"

Patrick Lefevere gaf toe dat zijn ploeg een gele droom had. "Maar Geraint Thomas stak er gisteren echt ver bovenuit. De gele droom was weg, of voor Marcel althans. Maar deze ritzege maakt veel goed."

De Duitser klaarde de klus vrijwel alleen in de sprint. "Ik was wat ongerust, want het verliep chaotisch. Lotto-Soudal kwam impressionant naar voren, maar werd toch weggereden. Geen enkele ploeg was bekwaam om het te doen."

"Dat de vluchters heel laat gegrepen werden? Je mag de regen en de gladde wegen niet onderschatten. Iedereen had stress en er was niet echt een ploeg die het initiatief nam om het gat toe te rijden."