Ploegmaats van Kittel: "Er valt veel druk weg bij Marcel"

Philippe Gilbert zat met Quick-Step in het winnende kamp vandaag. "Een supermooie overwinning. We zaten goed vooraan, want hier winnen was echt een doel voor ons."

"De laatste 20 kilometer was er geen communicatie meer, maar samen met Bauer en Stybar hebben we dan maar beslist om het volle pond te geven", reageerde Gilbert.

"Marcel (Kittel) zal ook opgelucht zijn, want er lag veel druk op zijn schouders. Die had hij zichzelf ook opgelegd, zeker met de start in Düsseldorf wilde hij zich meteen tonen."