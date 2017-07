De Cauwer en Wuyts: "Geen stootkussens in natte bochten was eigenlijk fout ASO"

De Cauwer beaamde, maar counterde ook: "Toch wordt er een kleine kanttekening gemaakt door sommige mensen, gisteren en vandaag: dat er geen stootkussens lagen in die bochten. Dat is niet de fout van de (lokale) organisatie, niet de fout van Düsseldorf, maar eigenlijk de fout van ASO." Dat is de organisatie van de Tour.

Wuyts volgt zijn collega: "Zeker gezien de weersomstandigheden had men in die paar stevige bochten die op het parcours lagen wat moeten doen."

De Cauwer weet wat: "Men had minstens de nadars achteruit op de stoep moeten zetten. Nu stonden ze voor de stoep. Oké, dan kan je misschien de stoep raken, maar dit is nog veel erger. Men had natuurlijk de "worst case" niet echt ingeschat, maar dit had beter gekund."