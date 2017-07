"Bij Sky hebben we nooit getwijfeld aan de conditie van Froome"

Het is begrijpelijk dat sommige mensen in de aanloop naar de Tour aan bijvoorbeeld Chris Froome twijfelden. Het was mooi geweest als Froome een rit gewonnen had in de Dauphiné of er de eindzege gepakt had, maar wij hebben nooit aan hem getwijfeld.

"Dit hadden we zelf niet voorspeld, maar het is natuurlijk wel een mooi begin", zegt de Nederlander Servais Knaven, één van de ploegleiders van Sky, aan Sporza.

"Wat Geraint Thomas betreft: het is hem van harte gegund. We wisten dat dit ooit zou gebeuren, maar voor mij is dit toch een beetje een verrassing. Na zijn blessure in de Giro had Geraint immers niet veel gekoerst."

"Het was mooi geweest als Froome een rit gewonnen had in de Dauphiné of er de eindzege gepakt had, maar wij hebben nooit aan hem getwijfeld. We zijn ook nooit nerveus geweest."

"Froome heeft opgebouwd naar de Tour en groeide naar zijn top toe. Dat heeft hij gisteren al bewezen. In de bochten heeft hij geen risico's genomen, maar op de rechte stukken heeft hij hard gereden."