Valverde twittert vanuit zijn ziekenbed.

De chirurgen van het universitaire ziekenhuis in Düsseldorf hebben er geen gras over laten groeien. Ze hebben Alejandro Valverde na zijn val in de Tour al op hun tafel gelegd. De Spanjaard was in de openingsrit onderuitgegaan en had daarbij zijn knieschijf gebroken.