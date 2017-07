Bahrein-Merida verliest kopman Izagirre al in eerste rit

In afwezigheid van Vincenzo Nibali was Ion Izagirre de kopman van Bahrein-Merida in de Ronde van Frankrijk. Vorig jaar won de 28-jarige Spanjaard een bergrit en werd hij 47e in de eindstand.

Dit jaar zal hij de eindmeet niet halen. Hij kwam tijdens zijn tijdrit ten val in dezelfde bocht als zijn landgenoot Alejandro Valverde. De smak van Izagirre was niet in beeld, maar ook de kopman van Bahrein-Merida stapte blijkbaar niet opnieuw op de fiets.