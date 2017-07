Drama: Tour van Valverde zit er na paar kilometer al op na zware val

VRT ???media.video.type.mz_vod??? Valverde maakt zware smak tegen de dranghekken en blijft liggen Valverde maakt zware smak tegen de dranghekken en blijft liggen

Alejandro Valverde (Movistar) is de eerste renner die de strijd moet staken in deze Tour. Hij kwam hard ten val in de openingstijdrit en belandde in de hekken. De Spanjaard werd meteen naar het ziekenhuis gebracht. Nairo Quintana is zo dus al heel snel zijn meesterknecht kwijt.