Zijn tijdritpakken met bolletjes het geheim achter dominantie van Sky?

Team Sky heeft de concurrentie meteen getoond waarvoor het naar de Tour gekomen is. In de openingstijdrit domineerde de Britse ploeg, die tijdens de Ronde van Frankrijk in het wit rijdt.

Enkele oplettende kijkers merkten iets vreemd op aan die witte tijdritpakken van Team Sky. Op de armen en de schouders zitten stroken met bolletjes op. Die zouden een aerodynamisch voordeel opleveren.

Fred Grappe, de man die bij FDJ alle technische en wetenschappelijke snufjes bestudeert, rekende het mogelijke tijdvoordeel uit. Hij beweert dat de bolletjes de renners van Team Sky in Düsseldorf een tijdwinst opleverden van 18 tot 25 seconden.

De Nederlandse wielerjournalist Thijs Zonneveld betwijfelt wel of de pakken toegelaten zijn. "Het is volgens het UCI reglement verboden om aerodynamische dingen toe te voegen die niet essentieel zijn", tweette hij. Volgens Sky is het wel perfect legaal want de bolletjes zitten in het pak verwerkt en zijn er niet opgeplakt.