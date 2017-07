Voorzichtigheid troef bij de Belgen vandaag: "Gevaarlijk glad parcours"

Philippe Gilbert gaf het volle pond vannamiddag. "Mijn ploegmaats zeiden dat ik me in het eerste deel niet hoefde te sparen, en die raad heb ik dan ook opgevolgd. Het constante remmen en versnellen maakte het wel lastig. Het parcours was heel technisch. Gelukkig kon ik me focussen op de renner voor me", gaf Gilbert aan. "Maandag het geel veroveren in Longwy? Daar zou ik meteen voor tekenen."