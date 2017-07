Retour 3 juli 1994: Nelissen komt zwaar ten val na botsing met politieman

Wilfried Nelissen mocht in 1994 in de Belgische driekleur naar de Ronde van Frankrijk. De sprinter wou zijn nationale trui graag een paar dagen inruilen voor een geel exemplaar. Een jaar eerder reed de Belg al eens drie dagen in het geel.

Maar de droom van Nelissen spatte op honderd meter van de streep uit elkaar. De eerste rit in lijn draaide uit op een massasprint. De Belgische kampioen deed mee voor ritwinst, maar een achteloze politieagent strooide roet in het eten.

De man wou een foto nemen en Nelissen kon de agent niet meer ontwijken. Hij smakte bijzonder hard tegen het asfalt en nam onder anderen Jalabert en Fontanelli mee in zijn val.

Het verdict voor Nelissen was hard. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht met een hersenschudding en moest de strijd staken. Fontanelli kwam er als bij wonder met enkele blutsen vanaf. Het grootste slachtoffer op 3 juli 1994 was Laurent Jalabert. De Fransman liep verschillende breuken op en zou pas in oktober weer op een fiets kruipen.