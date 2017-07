Vraag het aan Michel en José: "Latour wordt de revelatie"

Michel Wuyts en José De Cauwer voor de start van de Tour. Michel Wuyts en José De Cauwer voor de start van de Tour.

Michel Wuyts en José De Cauwer maakten voor de start van de eerste rit even tijd om op Facebook vragen te beantwoorden van de kijkers. "Of het een spannende Tour wordt? Dat hopen we." Ook de komende dagen zullen onze commentatoren nog vragen beantwoorden.