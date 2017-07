Sven Nys is klaar voor zijn Tour-debuut: "Overweldigend en indrukwekkend"

De Ronde van Frankrijk is drie weken lang te volgen op Sporza. Wie bijvoorbeeld in de auto zit, kan rekenen op Radio 1. Daar verzorgt Christophe Vandegoor het commentaar en hij krijgt steun van Sven Nys.

Die is er voor het eerst bij in de Tour. "Ik ben wel een beetje zenuwachtig. En benieuwd. Dit is echt een heel groot evenement en ik ben bijzonder blij dat ik erbij mag zijn."

Wat is zijn eerste indruk, zo vlak voor de start? "Het is hectisch, maar nu valt het al bij al nog mee. Ik ben benieuwd hoe het zal lopen als de renners er zijn. Het is vooral indrukwekkend en overweldigend hoeveel pers er hier is. Het lijkt me niet evident om hier als renner het hoofd koel te houden."