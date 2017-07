De Tour (en aantal andere ASO-wedstrijden) tot en met 2023 live op Sporza

Het ASO-pakket omvat diverse belangrijke en zeer interessante wedstrijden. Naast de Ronde van Frankrijk gaat het om Parijs-Roubaix, Parijs-Nice, Luik-Bastenaken-Luik, de Waalse Pijl, de Dauphiné, Parijs-Tours en de GP van Frankfurt.

Eerder had de VRT al de overeenkomst met Flanders Classics verlengd tot en met 2024 en beschikt het over de WK's (weg en piste), de Vuelta, en een ruim cyclocross-aanbod.

"Dat betekent dat we de komende jaren verzekerd zijn van een aantrekkelijk, relevant en consistent wieleraanbod. Reken daarbij de programma's rond de koers die we met passie maken, zoals Vive le Vélo en Extra Time koers, dan mag je zeggen dat we met Sporza het hart voor wielrennen in Vlaanderen zijn", zegt de VRT.